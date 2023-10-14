Сода та лимонна кислота не знадобляться: як почистити чайник від накипу

Легке вирішення поширеної проблеми

Яка б вода не використовувалася для кип’ятіння в чайнику, згодом на внутрішній поверхні посудини утворюється вапняний наліт. Зняти його звичайним рідким миючим засобом не вдається.

Традиційно наліт видаляють за допомогою абразивних миючих засобів, або ж за допомогою соди та лимонної кислоти. Але мало хто знає, що очистити чайник від накипу можна без застосування хімії та сипучих засобів. Достатньо застосувати яблучні шкірки.

Як видалити накип у чайнику

Відразу варто відзначити, що за допомогою яблук неможливо видалити застарілий накип на стінках чайника. А ось невеликий шар точно зникне без сліду.

Процедуру очищення найкраще проводити увечері. Жменю шкірок яблук необхідно кинути у чайник, залити водою та поставити на вогонь. Доведіть розчин до кипіння та вимкніть чайник. Не виливайте рідину зі шкірками з чайника, а залиште їх там на всю ніч. Вранці промийте чайник під проточною водою. Він знову буде чистим і повністю готовим до використання.

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