Рушники будуть м’якими й ароматними: який секретний засіб додати під час прання

Ви обійдетесь без побутової хімії, освіживши рушники одним натуральним продуктом

Після тривалого прання рушники можуть почати смердіти, а тканина стати жорсткою. Для вирішення цих проблем багато хто використовує трюк з оцтом, проте знайдеться інший ефективний інгредієнт – абсолютно натуральний.

Щоб прибрати затхлий запах, додайте при пранні рушників особливу ефірну олію. Про ефективний лайфхак пише Express.

Якщо рушники пахнуть пліснявою, відокремте їх від інших виробів і якнайшвидше помістіть у пральну машину. Використання секретного засобу швидко прибере сморід.

Ефірна олія чайного дерева має антибактеріальні властивості та легко справляється з неприємним запахом рушників. Слід просто додати кілька крапель олії чайного дерева в пральну машину під час прання рушників, щоб вироби стали ароматними.

Додамо, олія чайного дерева також використовується для чищення пральної машини. Нанесіть рідину на вологу тканину і протріть барабан, після чого залиште дверцята відчиненими приблизно на годину.

Крім того, вищезгаданий інгредієнт знищує плісняву або грибок з ущільнень пральної машини. Завдяки олії чайного дерева прання буде якісним, а речі набудуть свіжого аромату.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рушники можуть стати притулком для постільних клопів. Однак кілька незвичайних трюків позбавлять вас від цієї неприємності.