Скільки разів на місяць треба прибирати накип у чайнику: важливий нюанс

З нальотом і накипом чайник працюватиме гірше

Періодично в чайнику накопичується накип, який необхідно видаляти. В іншому випадку відкладення можуть опинитися у ваших напоях, а робота приладу споживатиме більше енергії.

Рекомендується видаляти накип із чайника один раз на місяць. Про це пише Express, посилаючись на поради експертів Russell Hobbs.

Так, багато домовласників використовують для очищення чайника лимон та оцет. Проте експерти закликають не забувати про спеціальні засоби, призначені для очищення приладу від накипу.

Важливо регулярно прибирати накип, щоб чайник працював ефективно. Забруднений прилад споживає більше енергії для закипання, ніж зазвичай, крім того він шумить і може погіршити смак напою. В ідеалі очищати чайник щомісяця. Якщо у вашому районі вода не надто жорстка, то, ймовірно, можна повторювати маніпуляцію рідше, адже наліт не утворюватиметься швидко.

Як позбавитися накипу в чайнику:

Додайте 50 мл універсального засобу для видалення накипу на один літр води усередині чайника. Увімкніть чайник і нагрійте до моменту, коли він зашипить. Залишіть на кілька хвилин. Перед використанням спорожніть та двічі промийте.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі радять чистити чайник колою. Однак газовані напої насправді не є вдалим засобом для видалення накипу.