Подушки знову стануть білими: що додати під час прання, щоб жовтизна зникла

Не поспішайте купувати дорогий порошок, почистити подушку можна за допомогою засобів домашнього вжитку

Більшість подушок можна чистити в пральній машині, проте це не завжди допомагає позбутися жовтих плям. На щастя, доступні засоби допоможуть повернути білий колір речам.

Щоб випрати жовтизну на подушках, скористайтесь харчовою содою або таблеткою для посудомийної машини. Про ефективні лайфхаки пише Express.

Пот та косметика залишають на подушках жовті сліди. Стійкі плями не завжди легко відмиваються, а звичайного порошку може бути недостатньо.

Перший засіб проти жовтизни на подушках — пігулка для посудомийки. Цей засіб стане в нагоді не тільки на кухні й часто допомагає в очищенні різних поверхонь. Просто додайте одну капсулу до пральної машини. Вже після одного прання подушки знову стануть білими.

Другий продукт, який вирішить проблему із брудною подушкою, харчова сода. Ймовірно, інгредієнт знайдеться у вашій кухонній шафі. Додавання однієї склянки соди в пральну машину під час чищення подушок забезпечить блискучий результат. А ось застосовувати оцет не рекомендується.

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