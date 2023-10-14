Не знайдете жодного павука: який саморобний розчин розпорошити в будинку

Можна обійтися без репелентів, використавши проти павуків натуральний продукт

В осінні місяці домовласники частіше виявляють павуків у кімнатах. Небажані гості можуть доставляти проблеми та забруднювати затишні місця павутинням, проте проти "гостей" знайдеться ефективний спосіб.

Щоб відлякати павуків, розпиліть по всьому житлу саморобний розчин. Про це йдеться у матеріалі The Sun.

Павукоподібні не люблять деякі натуральні запахи, тому ви зможете обійтися без використання магазинних репелентів. Ключовим інгредієнтом для виготовлення потужного спрею проти павуків стане розмарин.

Популярна трава стане в нагоді не тільки для ваших страв. Аромат розмарину чудово відлякує павуків. Отже, щоб запобігти появі непроханих гостей у будинку, просто додайте розмарин до розпилювача з водою.

Розчин, який у вас вийшов, слід розпорошити в будинку. Особливу увагу приділіть підвіконням, нанісши на них трохи розмаринової рідини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що павуки також ненавидять цитрусовий, м’ятний та лавандовий запахи. Позбутися небажаних приятелів допоможе і розчин із води та оцту.