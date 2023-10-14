Дощі не страшні: як захистити замшеве взуття від промокання

Взуття із замші потребує додаткового захисту

Замшеве взуття все виглядає по-особливому і дорого, але якщо воно чисте і доглянуте. Але на відміну від шкіряного взуття, у взуття з цього матеріалу є один істотний недолік — можливість промокнути в дощову погоду.

У погану погоду замша швидко забруднюється і промокає, а згодом на поверхні взагалі з’являються розводи. Щоб потім не думати, як усунути наслідки намокання, краще захистити взуття від згубного впливу сльотливої чи дощової погоди. Захистити взуття від промокання не так вже й складно.

На першому етапі необхідно видалити весь бруд із взуття. Пройдіться по поверхні спеціальною щіткою, а потім нанесіть невелику кількість оцту на ватяний диск і добре обробіть поверхню взуття. За потреби змінюйте диски на нові.

Після того як поверхня взуття буде чистою, необхідно тричі обробити його водовідштовхуючим спреєм. На замші з’явиться прозорий тонкий захисний шар, який не допустить промокання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко і без батареї висушити взуття, яке все-таки промокло. На процедуру піде не більше години.