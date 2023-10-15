Дві хвилини - і готово: як швидко натерти сир і не мучитися

Як швидко натерти сир і чим можна замінити тертку

Господині використовують тертий сир для приготування багатьох страв — від омлетів до смачних запіканок. Пакети з різноманітними натертими сирами навіть продаються у супермаркетах.

Проте купувати їх зовсім не обов'язково, адже існує кілька простих способів швидко натерти сир навіть без тертки. Про них розповідає "Редпост".

Як швидко натерти сир

Якщо ви використовуєте тертку для подрібнення сиру, можна змастити її вершковим маслом або олією. В такому випадку сир легко ковзатиме по лезу. Якщо цього вдома не знайшлося, можна скористатися навіть водою.

Для отримання більш розсипчастої сирної стружки, сир можна помістити у морозильну камеру на 15 хвилини – тоді й натирати його буде легше, і стружка не прилипатиме до тертки.

Якщо ж тертка неочікувано зникла у потрібний момент або її зовсім у вас немає з якихось причин, подрыбнити сир можна за допомогою блендера або м'ясорубки.

Можна також подрібнити сир ножем, спершу нарізавши його на тоненькі смужки, а потім дрібно покришити.

Якщо ви любитель цього продукту, рекомендуємо приготувати плавлений сир вдома за рецептом "Телеграфа". Після цього, ви не захочете їсти магазинний.