Їх можна прати зі спідньою білизною: розвінчано міф, в який багато хто ще вірить

Ви не заразитеся ніякими патогенами

Прання — звичайна складова повсякденних домашніх турбот. Як тільки набирається достатньо брудної білизни, воно поміщається в пральну машину, а потім піддається процедурі сушіння, прасування і укладається в шафу. Однак не всі наважуються прати разом домашні шкарпетки та спідню білизну.

Думка того, що в одній сім’ї, де ніхто не страждає на грибкові інфекції, не можна прати шкарпетки разом зі спідньою білизною, є помилковою. Патогенні мікроорганізми гинуть за температури води 60 градусів, пише ukr.media.

Немає жодного ризику в тому, щоб прати шкарпетки та труси разом. Мікроби не можуть перейти зі шкарпеток на труси. І навіть якщо це станеться, це не небезпечно, якщо вдома всі здорові. Звичайне прання з використанням стандартного мийного засобу ефективно знижує ризик передачі інфекції. Регулярне миття рук важливіше для запобігання більшості інфекцій, ніж прання одягу.

Раніше ми писали, як швидко висушити одяг після прання. Цей трюк стане в пригоді, якщо на вулиці сира, волога погода.