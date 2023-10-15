Залийте в унітаз засіб з аптеки та зачекайте 20 хвилин: туалет стане як новий

Усього один засіб впорається зі страшним нальотом на стінках унітазу

Якщо регулярно не приділяти час на миття унітаза, згодом на його стінах утворюється товстий шар вапняних відкладень та інших забруднень. Звичайно ж з ними легко впорається хімія з магазину, хоча насправді від бруду та неприємного запаху можна позбутися за допомогою безпечнішого, дешевшого та ефективного засобу. Завдяки одному засобу з аптеки унітаз буде таким чистим, начебто ним ще ніхто не користувався.

Для того, щоб швидко позбутися забруднень у туалеті, використовуйте перекис водню. Ця рідина з аптеки видаляє навіть найскладніші відкладення.

Використовувати перекис дуже просто. Вилийте вміст великого флакона перекису водню в унітаз, а потім за допомогою йоржика розподіліть засіб по стінках. Залишіть засіб діяти на 20 хвилин. Через деякий час ретельно потріть поверхню унітаза йоржиком. Усі забруднення зникнуть.

Цей метод допомагає не тільки очистити унітаз, а й знезаразити його поверхню. Перекис водню не обов’язково використовувати тільки коли сантехніка сильно забруднена. Засіб підходить для регулярного прибирання.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаками для ефективного прибирання. Ці поради допоможуть витрачати на наведення ладу менше часу та сил.