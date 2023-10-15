І це не сир: названо продукти, які приваблюють до будинку мишей
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Гризуни люблять насіння, горіхи і не тільки
Щоб позбутися мишей у будинку, усуньте продукти, які приваблюють шкідників. Йдеться зовсім не про сир, який, як вважається, є улюбленими ласощами гризунів.
Найбільше миші можуть "полювати" за вісьмома продуктами. Про це йдеться у матеріалі Best Life.
Які продукти приваблюють мишей
- Шоколад
Миші ще ті ласуни. Тонкі картонні коробки, нещільний целофан, пластикові або паперові пакети можуть бути легко заражені шкідниками. Краще вибирайте для зберігання шоколаду пластикові або скляні контейнери з кришками, що щільно закриваються.
- Фрукти, ягоди та овочі
Корисні продукти є привабливими для гризунів. Миші люблять їжу, яку можуть знайти у природі самостійно. Шкідники часто атакують кущі малини та ожини, яблуні й груші. Гризунів заманює запах і солодкість фруктів. Перевірте, чи немає на вашій кухні залишків фруктів.
- Горіхи
Цей інгредієнт у кухонній шафі може стати приманкою для мишей. Шкідники не відмовляться від арахісу, волоських горіхів, мигдалю. Тримайте горіхи належним чином у запечатаних контейнерах або пакетах.
- Арахісове масло
Ще один варіант десерту для гризунів, яких привабить сильний аромат та цукор у складі маси. Обов’язково зберігайте арахісове масло високо і у банці, а не у нижніх частинах комори.
- Насіння та зерна
Миші віддають перевагу їжі з високим вмістом вуглеводів, включаючи зернові та насіння. Виключити ці продукти складно, тому просто зберігайте рис, кіноа, насіння чіа чи соняшнику, сочевицю, ячмінь у герметичних скляних банках чи пластикових контейнерах, а не в магазинних упаковках.
- Зернові й мюслі
Такі продукти, як пластівці, батончики мюслі або крекери теж дуже бажані для мишей. Гризуни з легкістю прогризуть коробку або пакет, тому кладіть зернові та мюслі в герметичний пластиковий або скляний посуд.
- М’ясо
Миші навряд чи проберуться в холодильник, але м’ясні відходи у смітті привернуть їхню увагу. Пам’ятайте, що ці гризуни всеїдні. Викидайте м’ясні обрізки та залишки їжі в запечатаний мішок для відходів і якнайшвидше виносите його за межі будинку. Запах м’яса, що гниє, приверне гризунів на вашу кухню. До речі, шкідники спокушаються як на рештки стейку, так і на шматочки сушеного м’яса. Ту ж в’ялену яловичину приберіть у герметичну пластикову ємність.
- Корм для домашніх тварин
Не варто залишати їжу вихованців для мишей чи інших гризунів. Зберігання корму у відкритих пакетах, на підлозі, у кухонній коморі – прямий шлях до проблеми зі шкідниками. Покладіть їжу ваших домашніх тварин у пластикові контейнери.
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