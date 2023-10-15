І це не сир: названо продукти, які приваблюють до будинку мишей

Гризуни люблять насіння, горіхи і не тільки

Щоб позбутися мишей у будинку, усуньте продукти, які приваблюють шкідників. Йдеться зовсім не про сир, який, як вважається, є улюбленими ласощами гризунів.

Найбільше миші можуть "полювати" за вісьмома продуктами. Про це йдеться у матеріалі Best Life.

Які продукти приваблюють мишей

Шоколад

Миші ще ті ласуни. Тонкі картонні коробки, нещільний целофан, пластикові або паперові пакети можуть бути легко заражені шкідниками. Краще вибирайте для зберігання шоколаду пластикові або скляні контейнери з кришками, що щільно закриваються.

Фрукти, ягоди та овочі

Корисні продукти є привабливими для гризунів. Миші люблять їжу, яку можуть знайти у природі самостійно. Шкідники часто атакують кущі малини та ожини, яблуні й груші. Гризунів заманює запах і солодкість фруктів. Перевірте, чи немає на вашій кухні залишків фруктів.

Горіхи

Цей інгредієнт у кухонній шафі може стати приманкою для мишей. Шкідники не відмовляться від арахісу, волоських горіхів, мигдалю. Тримайте горіхи належним чином у запечатаних контейнерах або пакетах.

Арахісове масло

Ще один варіант десерту для гризунів, яких привабить сильний аромат та цукор у складі маси. Обов’язково зберігайте арахісове масло високо і у банці, а не у нижніх частинах комори.

Насіння та зерна

Миші віддають перевагу їжі з високим вмістом вуглеводів, включаючи зернові та насіння. Виключити ці продукти складно, тому просто зберігайте рис, кіноа, насіння чіа чи соняшнику, сочевицю, ячмінь у герметичних скляних банках чи пластикових контейнерах, а не в магазинних упаковках.

Зернові й мюслі

Такі продукти, як пластівці, батончики мюслі або крекери теж дуже бажані для мишей. Гризуни з легкістю прогризуть коробку або пакет, тому кладіть зернові та мюслі в герметичний пластиковий або скляний посуд.

М’ясо

Миші навряд чи проберуться в холодильник, але м’ясні відходи у смітті привернуть їхню увагу. Пам’ятайте, що ці гризуни всеїдні. Викидайте м’ясні обрізки та залишки їжі в запечатаний мішок для відходів і якнайшвидше виносите його за межі будинку. Запах м’яса, що гниє, приверне гризунів на вашу кухню. До речі, шкідники спокушаються як на рештки стейку, так і на шматочки сушеного м’яса. Ту ж в’ялену яловичину приберіть у герметичну пластикову ємність.

Корм для домашніх тварин

Не варто залишати їжу вихованців для мишей чи інших гризунів. Зберігання корму у відкритих пакетах, на підлозі, у кухонній коморі – прямий шлях до проблеми зі шкідниками. Покладіть їжу ваших домашніх тварин у пластикові контейнери.

Раніше "Телеграф" розповідав про гуманні способи боротьби з мишами вдома та в гаражі. Деякі запахи ненавидять шкідники.