Для чого вікно між ванною та кухнею: відповідь мало хто знає

Є відразу кілька версій про справжні функції вікна

Ті, кому хоча б один раз у житті доводилося бувати у хрущовці, знають, що на стіні між санвузлом та кухнею є вікно. Воно маленького розміру і розташовується майже під стелею. Багато господарів квартир досі не позбавилися цієї конструкції, хоча про її призначення не знають, як і не знають про функцію третього відсіку в пральній машині.

Насправді, є кілька версій, які пояснюють необхідність таких вікон, пише Ukr.media.

Безпека

У старих будинках підігрів води здійснювався за допомогою газової колонки. Облаштоване за будівельними нормами вікно між кухнею та ванною мало у разі вибуху врятувати стіни від руйнування. Якщо колонка розташовувалась у санвузлі, вибухова хвиля вибивала вікно, а стіни залишалися цілі.

Але в цій версії є нестикування. Колонки з’явилися лише за радянських часів, а маленькі вікна між кухнею та санвузлом монтували ще задовго до цього.

Економія світла

Якщо на кухні включене світло, то у ванній кімнаті можна його не включати. Якщо говорити про старіші часи, відпадала потреба запалювати свічки для того, щоб прийняти ванну.

Безпека

Якщо людині стало погано під час купання, а вона зчинила двері на клямку, родичі хоч і з зусиллями, але можуть пробратися у ванну через вікно.

Вентиляція

Ванна сприятливе середовище для накопичення вогкості та виникнення цвілі. Добре провітрити ванну досить складно. А маленьке віконце у стіні допомагає чудово впоратися з цим завданням.

Раніше "Телеграф" розповідав, для чого зроблено петлю на візку у супермаркеті. Виявляється, вона виконує практичну функцію.