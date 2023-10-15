Не тільки натуральні тканини: які речі у шафі будуть приманкою для молі

Впоратися з міллю дуже просто, якщо провести ревізію на полицях

Улюблене пальто чи теплий светр може стати здобиччю молі. Особливо часто ці метелики злітаються на шість речей.

Щоб позбутися молі в будинку, перевірте, чи немає у вашій шафі приманок для шкідника. Про це йдеться у матеріалі Best Life.

Що приваблює моль

Речі, які ви не носите

Метелики віддають перевагу темним і тихим місцям, тому зазвичай "атакують" предмети, які довго зберігаються і не використовуються. Якщо можливості прибрати непотрібні речі немає, то кілька разів на рік проводьте генеральне прибирання в складських приміщеннях. Крім того, зберігайте одяг у герметичних пакетах.

Щільно упакований одяг

Переповненість може бути проблемою. Якщо одяг щільно притиснутий один до одного, то повітря не може циркулювати, створюючи темне та вологе середовище – приманку для молі. Розвішуйте речі на вільній відстані, не кладіть гору речей на кожну полицю.

Речі із секондхенду, які ви не прали

Міль відразу з’явиться, якщо не випрати вживаний одяг, меблі, килимки, ковдри та інший текстиль. Всі ці предмети можуть бути заражені шкідниками, тому потребують ретельного чищення.

Брудна білизна

Тони забрудненої білизни у вашій шафі точно приваблять міль, як і шерсть домашніх тварин на речах. Крім прання одягу, не забувайте очищати ящики та щілини шафи, де може накопичуватися пил і шерсть вихованців.

Натуральні тканини

Шерсть, кашемір, хутро та шовк – фаворити у молі. Синтетичні матеріали, як поліестер і нейлон, менш привабливі для комах. Слідкуйте за тим, щоб одяг з натуральних волокон був чистим і зберігався герметично.

Інші шкідники

Якщо в будинку виникала проблема зі шкідниками, тим же килимовим жуком, то вимагається знезараження приміщення. Обов’язково підтримуйте чистоту кімнат, позбавляйтеся харчових відходів, зводьте до мінімуму безлад у дворі.

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