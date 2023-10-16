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Як розпушити наповнювач у куртці: допоможе лайфхак з розчіскою

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Пуховик буде як новий
Пуховик буде як новий. Фото Pixabay

Доступне та швидке вирішення поширеної проблеми

Після прання наповнювачі куртки скочуються в грудки. До цього призводить неправильно вибраний порошок або режим прання. Проблема може виникнути й через неправильне сушіння.

Збитий наповнювач знижує рівень теплоізоляції. Якщо не повернути куртці чи пальто колишній вигляд, вони стануть марними. У спробі розпушити наповнювач домогосподарки звертаються до різних методів. Ситуацію легко виправити завдяки використанню предмета із повсякденного вжитку – щітки для волосся.

Цей метод продемонстрував у TikTok користувач @andrelifehack.

Для початку потрібно розкласти куртку або пальто на рівну поверхню і взяти звичайний гребінець. Пройдіться щіткою легкими рухами по всьому одягу.

Для досягнення кращого результату можна використовувати фен. Виверніть виріб та продуйте кожен осередок холодним повітрям.

Буквально на очах весь наповнювач у куртці набуде колишньої форми та розподілиться по всьому виробу.

Щоб наповнювач не скочувався, дотримуйтесь кількох правил під час прання виробу:

  • Виверніть куртку, закривши всі замки.
  • Використовуйте спеціальні кульки, які під час прання розбиватимуть наповнювач.
  • Періть лише на делікатному режимі або на "ручному пранні".
  • Вибирайте віджим не вище за 500-800 оборотів.
  • Використовуйте режим додаткового полоскання.

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Теги:
#Куртки #Лайфхак #Гребінці #Пуховики