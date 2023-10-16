Як розпушити наповнювач у куртці: допоможе лайфхак з розчіскою
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Доступне та швидке вирішення поширеної проблеми
Після прання наповнювачі куртки скочуються в грудки. До цього призводить неправильно вибраний порошок або режим прання. Проблема може виникнути й через неправильне сушіння.
Збитий наповнювач знижує рівень теплоізоляції. Якщо не повернути куртці чи пальто колишній вигляд, вони стануть марними. У спробі розпушити наповнювач домогосподарки звертаються до різних методів. Ситуацію легко виправити завдяки використанню предмета із повсякденного вжитку – щітки для волосся.
Цей метод продемонстрував у TikTok користувач @andrelifehack.
Для початку потрібно розкласти куртку або пальто на рівну поверхню і взяти звичайний гребінець. Пройдіться щіткою легкими рухами по всьому одягу.
Для досягнення кращого результату можна використовувати фен. Виверніть виріб та продуйте кожен осередок холодним повітрям.
Буквально на очах весь наповнювач у куртці набуде колишньої форми та розподілиться по всьому виробу.
Щоб наповнювач не скочувався, дотримуйтесь кількох правил під час прання виробу:
- Виверніть куртку, закривши всі замки.
- Використовуйте спеціальні кульки, які під час прання розбиватимуть наповнювач.
- Періть лише на делікатному режимі або на "ручному пранні".
- Вибирайте віджим не вище за 500-800 оборотів.
- Використовуйте режим додаткового полоскання.
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