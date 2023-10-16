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Витяжка на кухні засяє як нова: які засоби допоможуть у цьому

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Доступні засоби позбавлять необхідності витрачати багато сил на прибирання
Доступні засоби позбавлять необхідності витрачати багато сил на прибирання. Фото redlikhmebel.ru

Ці способи допоможуть ефективно та надовго прибрати найскладніші забруднення на витяжці.

Регулярне очищення витяжки на кухні є необхідною процедурою, особливо в порівнянні з іншими побутовими приладами. За період експлуатації через витяжну систему проходить значна кількість не найчистішого повітря.

Жирові відкладення відкладаються на фільтрі, повітроводах і на лопатях мотора, що призводить до погіршення функціональності витяжки, створення негігієнічних умов та появи неприємних запахів. А відсутність регулярного догляду може спричинити ламання витяжної системи. Як швидко і просто можна очистити витяжку за допомогою засобів, що є в кожному будинку, повідомляє "housedsgn".

Як і чим відмити витяжку на кухні

Мильно-содовий розчин

Цей спосіб в міру ефективний і не сильно агресивний, тому підійде для чищення сталевих та алюмінієвих фільтрів. Суть у тому, щоб розм’якшити жир, та за допомогою губки чи щітки змити його. Для цього необхідно набрати в ємність близько двох літрів гарячої води, додати туди пів склянки соди та 2-3 столові ложки засобу для миття посуду, добре перемішати. Після цього необхідно помістити розчин, що вийшов, у фільтр для витяжки та почекати близько 20 хвилин. Для видалення забруднень із фільтра використовуйте губку. Промийте, просушіть і встановіть фільтр у витяжку.

Сода та господарське мило

Використовуючи цей спосіб, потрібно розуміти, що господарське мило допоможе впоратися зі складнішими забрудненнями, оскільки воно є більш агресивним, ніж засіб для миття посуду. Тому в особливо запущених випадках цей спосіб є цілком виправданим. Щоб приготувати розчин, необхідно 100 г господарського мила натерти на великій тертці, додати пів склянки соди та розчинити все це у 10 літрах води. Фільтр необхідно помістити в отриману суміш і кип’ятити близько 15 хвилин. Далі дістати його та видалити залишки жиру губкою або щіткою. Після цього промити, просушити та встановити фільтр у витяжку.

Оцет

Цей спосіб є ефективним для чищення витяжки, проте, працюючи з оцтом, слід дотримуватися особливої техніки безпеки, одягаючи медичну маску та рукавички. Також необхідно вивести з кімнати дітей та тварин та відкрити вікно, забезпечивши хорошу вентиляцію. Фільтр необхідно замочити в оцті із водою у пропорції 1:1 на 10-15 хвилин, після чого промити, використовуючи губку. Просушити та встановити фільтр у витяжку, увімкнувши її 15 хвилин.

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Теги:
#Кухня #Жир #Лайфхак #Витяжка