Витяжка на кухні засяє як нова: які засоби допоможуть у цьому

Ці способи допоможуть ефективно та надовго прибрати найскладніші забруднення на витяжці.

Регулярне очищення витяжки на кухні є необхідною процедурою, особливо в порівнянні з іншими побутовими приладами. За період експлуатації через витяжну систему проходить значна кількість не найчистішого повітря.

Жирові відкладення відкладаються на фільтрі, повітроводах і на лопатях мотора, що призводить до погіршення функціональності витяжки, створення негігієнічних умов та появи неприємних запахів. А відсутність регулярного догляду може спричинити ламання витяжної системи. Як швидко і просто можна очистити витяжку за допомогою засобів, що є в кожному будинку, повідомляє "housedsgn".

Як і чим відмити витяжку на кухні

Мильно-содовий розчин

Цей спосіб в міру ефективний і не сильно агресивний, тому підійде для чищення сталевих та алюмінієвих фільтрів. Суть у тому, щоб розм’якшити жир, та за допомогою губки чи щітки змити його. Для цього необхідно набрати в ємність близько двох літрів гарячої води, додати туди пів склянки соди та 2-3 столові ложки засобу для миття посуду, добре перемішати. Після цього необхідно помістити розчин, що вийшов, у фільтр для витяжки та почекати близько 20 хвилин. Для видалення забруднень із фільтра використовуйте губку. Промийте, просушіть і встановіть фільтр у витяжку.

Сода та господарське мило

Використовуючи цей спосіб, потрібно розуміти, що господарське мило допоможе впоратися зі складнішими забрудненнями, оскільки воно є більш агресивним, ніж засіб для миття посуду. Тому в особливо запущених випадках цей спосіб є цілком виправданим. Щоб приготувати розчин, необхідно 100 г господарського мила натерти на великій тертці, додати пів склянки соди та розчинити все це у 10 літрах води. Фільтр необхідно помістити в отриману суміш і кип’ятити близько 15 хвилин. Далі дістати його та видалити залишки жиру губкою або щіткою. Після цього промити, просушити та встановити фільтр у витяжку.

Оцет

Цей спосіб є ефективним для чищення витяжки, проте, працюючи з оцтом, слід дотримуватися особливої техніки безпеки, одягаючи медичну маску та рукавички. Також необхідно вивести з кімнати дітей та тварин та відкрити вікно, забезпечивши хорошу вентиляцію. Фільтр необхідно замочити в оцті із водою у пропорції 1:1 на 10-15 хвилин, після чого промити, використовуючи губку. Просушити та встановити фільтр у витяжку, увімкнувши її 15 хвилин.

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