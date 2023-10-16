Через це капсула не розчиняється: важливий нюанс при пранні

Дотримуйтесь простих правил, щоб капсула якісно очистила ваші речі

Замість звичайного порошку багато хто воліє використовувати капсули для прання. Однак у цьому випадку є ризик, що засіб не спрацює належним чином.

Щоб капсула розчинилася в пральній машині, дотримуйтесь простих правил. Про це пише Best Life.

Як працює капсула для прання? Засіб повинен розчинятися у воді, рівномірно вивільняючи мийний розчин протягом усього циклу. Якщо таблетка не розчинилася, то одяг не тільки не буде очищений, а може бути зіпсований. Розводи, плями, прилипання засобу до речей: ось лише кілька неприємних наслідків.

Найголовніше правило: завантажувати в барабан спочатку капсулу, а потім речі. Однією з найпоширеніших помилок є додавання капсул з мийним засобом поверх одягу в пральній машині. Однак спочатку слід помістити на дно барабана таблетку, так вона не потрапить в ущільнювач, а розчиниться в процесі.

Крім того, не можна перезавантажувати пральну машину. Капсула гарантує якісне прання, якщо місця в барабані достатньо. Перед використанням обов’язково вивчіть інструкцію до засобу.

Також зверніть увагу на рекомендації щодо температурного режиму. Зазвичай капсули призначені для різних циклів. Проте холодна вода може не забезпечити достатнього тепла для повного розчинення капсули.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна класти у пральну машину. Через ці помилки ви зіпсуєте і речі, і прилад.