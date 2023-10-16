Весь цей час ви неправильно зберігали светри: як потрібно розміщувати річ на вішаку (відео)

Плічка можуть деформувати светр, але цього легко уникнути

Восени не обійтися без светрів, джемперів та гольфів. Однак вироби із трикотажу, вовни й інших матеріалів потрібно вміти правильно зберігати у шафі.

Щоб светр не втратив форму, розвішуйте його на плічках по-особливому. Про незвичайний трюк розповіла стилістка Анастасія Мальцева у своєму блозі в Instagram.

Просто вдягати светр на вішалку, як футболку, не варто, тому що тонкий і пластичний матеріал може деформуватися та витягуватися в районі плечей. Краще вчинити інакше:

Складіть светр навпіл. Витягніть рукави, а кут, що утворився, розташуйте зверху вішака. Накиньте светр на плічка, немов шарф. Кінець рукавів заправте у вішалку.

Лайфхак дозволяє акуратно розмістити теплі плечові вироби у вашій шафі. Якщо зберігати светри на плічках таким чином, то річ триматиме початкову форму. У тих місцях, де тканина стикається з вішалкою, заломів не буде через достатню щільність.

При правильному зберіганні джемпери, светри та інші речі залишатимуться чистими. Проблемою може стати шерсть домашніх тварин на тканині, але раніше "Телеграф" розповідав, який трюк вирішить цю неприємність.