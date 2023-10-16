Спрацює за 20 хвилин: який саморобний спрей нанести на плісняву (відео)

Видалити грибок можна без агресивних хімікатів

Через підвищений рівень вологості й конденсату на вікнах у ванній та інших кімнатах може виникнути пліснява. На щастя, вирішити проблему можна за допомогою саморобного засобу.

Щоб позбавитися цвілі, приготуйте потужний спрей своїми руками. Про ефективний лайфхак розповідає блогерка @mama_mila в TikTok.

Так, авторка ролика запевняє, що один розчин допоможе прибрати цвіль і запобігти повторній появі грибка на різних поверхнях. Відбілювач або агресивна побутова хімія вам не потрібні.

За словами блогерки, домашня суміш глибоко очищає місця, заражені грибком. Домовласниця змішує в пляшці три інгредієнти: чашку оцту, 20 крапель гвоздикової олії та 20 крапель олії чайного дерева. Отриманий розчин необхідно розпорошити на стіни з пліснявою та залишити на 20 хвилин. Після цього блогерка змила засіб гарячою водою, продемонструвавши очищену поверхню без натяку на грибок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що запобігти появі плісняви в будинку можна за допомогою осушувача повітря. Якщо ви не бажаєте витрачати гроші на магазинні варіанти, то спробуйте зробити осушувач своїми руками, що дуже легко.