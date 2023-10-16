Бруд та пил більше не страшні: як помити вікна, щоб були чистими до весни
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Ці засоби допоможуть довго підтримувати чистоту вікон
Мало хто посперечається з тим, що дивитися на чисті вікна приємніше, ніж на брудні. Але восени та взимку, коли стоїть переважно негода, скло швидко забруднюється.
Щоб день у день не дивитися на тьмяні вікна із забрудненнями та розводами, необхідно правильно їх вимити. Використання в процесі миття доступних інгредієнтів допоможе зробити так, щоб бруд та пил не затримувалися на склі.
Оцет
Оцтова кислота видаляє забруднення зі скла і не дає осідати них пилу. У 1 літрі теплої води розчиніть 2 ст. л. оцту, змочіть у розчині ганчірку і протріть скло. Після цього приберіть зайву вологу за допомогою сухої м’якої ганчірки з мікрофібри.
Картопля
Хитрість із картоплею допоможе вікнам довго залишатися чистими.
- промийте бульби під проточною водою;
- розріжте картоплю навпіл;
- протріть половинками бульб щойно вимиті вікна;
- змийте залишки крохмалю зі скла чистою водою і протріть сухою м’якою ганчіркою.
Гліцерин та нашатирний спирт
По 2-3 калі одного та іншого засобу потрібно додати в теплу воду. Отриманим розчином протерти зовнішню частину вимитих вікон.
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