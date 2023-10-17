Завдяки цьому трюку підлога виблискуватиме: що додати у воду (відео)

Блогерка поділилася секретами, щоб ідеально відмити підлогу

Миття підлог у будинку – рутинне завдання, проте воно потребує зусиль. Часто на поверхні залишаються розводи, але цього легко уникнути.

Щоб відмити підлогу до блиску, скористайтеся саморобним розчином. Про ефективний лайфхак розповіла блогерка @mama_mila_ в TikTok.

Потужний засіб для миття підлог легко приготувати власноруч, не використовуючи агресивну побутову хімію. Так, спочатку авторка ролика влила в ємність дві склянки гарячої води. Потім додала чверть склянки білого оцту. Також знадобилося трохи мийного засобу для миття посуду. Останніми інгредієнтами стали медичний спирт (четверта частина склянки) та лавандова олія.

Блогерка запевняє, що домашній мийний засіб чудово впорається із забрудненою підлогою різних типів або плиткою. Крім того, розчин наповнить будинок приємним ароматом. За словами домовласниці, медичний спирт у складі засобу прискорить висихання поверхні та запобігатиме появі розводів.

Розводи можуть залишатися не тільки на підлозі, а й на скляних поверхнях. Раніше "Телеграф" розповідав, як відмити вікна до сяйва, щоб результат зберігся до весни.