Сморід піде за ніч: геніальний трюк для видалення неприємного запаху з взуття

Для дезодорації взуття знадобиться лише підручний засіб

Після тренування або довгої прогулянки у кросівках та черевиках може з’явитися неприємний запах. Проте впоратися зі смородом можна без дорогих магазинних засобів.

Щоб позбавитися жахливого запаху у взутті, скористайтеся одним підручним продуктом. Про незвичайний лайфхак розповідає блогерка @kayemarie53 в TikTok.

Вологе взуття, що погано пахне – велика неприємність, але, на щастя, це легко виправити. За словами автора ролика, невелика хитрість вирішила проблему з її смердючими футбольними бутсами, змусивши цю пару пахнути свіжістю. Все, що вам потрібно зробити, це взяти взуття і додати всередину трохи харчової соди.

Натуральний дезодорант не має аромату та усуває погані запахи, у тому числі спрацює і у випадку із взуттям. Білий порошок "витягне" сморід лише за одну ніч. Для цього блогер пропонує засипати харчову соду у взуття, засобу не шкодуйте, він має забратися у всі щілини. Після цього залиште пару на ніч, вранці на сморід не залишиться і натяку. Вичистіть соду, наприклад, за допомогою пилососа, і можете знову носити улюблені кеди.

Раніше "Телеграф" розповідав, як врятувати промокле взуття. Спритний трюк допоможе висушити чоботи або черевики за лічені хвилини.