Збризкайте взуття лаком для волосся: хитрість позбавить поширених проблем

Лак для волосся замінить відразу кілька професійних засобів для взуття

Лак для волосся використовується в першу чергу для укладання та фіксації волосся. Але виявляється, він має й інші незвичайні застосування.

Якщо у вас закінчилися засоби догляду за взуттям і ви не збираєтеся найближчим часом йти до взуттєвого магазину, скористайтеся лаком для волосся.

Ретельно очистіть туфлі або чоботи від забруднень і розпорошіть на них лак для волосся, рекомендує Kobieta. Лак замінить спеціальний засіб для надання взуття блиску. Але ефект триватиме не так довго, як у випадку із професійним засобом.

Крім цього, лак для волосся можна використовувати, щоб взуття не фарбувало ноги. Іноді після покупки нової пари виявляється, що під час носіння всередині проступає барвник. Збризкайте взуття лаком усередині такої пари та зачекайте, поки він висохне. Невидиме покриття захистить ваші ноги та шкарпетки від плям.

Лаком для волосся можна збризкувати босоніжки, якщо в них ковзає нога під час спеки. Побризкайте їх лаком і проблема на якийсь час зникне. Ефект не буде тривалим, тому, якщо ви хочете зберегти його надовго, регулярно збризкуйте босоніжки лаком.

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