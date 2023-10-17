Забудьте про промерзання ніг: корисні лайфхаки, як зробити зимове взуття ще теплішим
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Ці підказки допоможуть врятувати ноги від холоду
На вулиці вже серйозно похолодало, синоптики прогнозують ще більше холоду та заморозків. Отже, саме час подбати про те, щоб встигнути до морозів утеплити ноги.
Є кілька способів, як підготуватися до зими так, щоби ноги в холоди не замерзали, пише unian.net. Що треба робити – читайте у нашому матеріалі.
Три лайфхаки, щоб ноги не мерзли взимку
Купуйте "правильне" взуття
Головне, про що потрібно пам’ятати — зимове взуття не повинно бути вам впритул. Занадто тісні черевики або чоботи можуть порушувати кровообіг у ногах, що призводить до швидкого замерзання кінцівок. До того ж, потрібно залишити люфт для теплих шкарпеток, або двох пар шкарпеток, які ви носитимете в холоди. Крім того, зимове взуття повинне бути з теплим прошарком з вовни або хутра, тоді ноги точно не замерзнуть.
Приділіть увагу устілкам
Якщо цього сезону не плануєте купувати нову пару взуття, варто подбати про заміну устілки у старому. Підберіть собі вовняну або хутряну устілку, тоді ноги точно не замерзнуть. Однак і тут треба пам’ятати, що всередині має залишатися простір, щоб з новою устілкою ноги не були в тісноті.
Одягайте теплі шкарпетки або колготи
Хороші вовняні шкарпетки врятують ваші ноги від холоду, навіть якщо взуття не нове. Якщо на вулиці сильний мороз, можна вдягати дві пари. Та сама історія і з теплими колготками. Можете розглянути і варіант термоносків, які допоможуть тримати ноги в теплі.
Раніше "Телеграф" розповідав, як висушити взуття за 30 хвилин. Цей простий спосіб допоможе врятувати промоклу пару.