Забудьте про промерзання ніг: корисні лайфхаки, як зробити зимове взуття ще теплішим

Ці підказки допоможуть врятувати ноги від холоду

На вулиці вже серйозно похолодало, синоптики прогнозують ще більше холоду та заморозків. Отже, саме час подбати про те, щоб встигнути до морозів утеплити ноги.

Є кілька способів, як підготуватися до зими так, щоби ноги в холоди не замерзали, пише unian.net. Що треба робити – читайте у нашому матеріалі.

Три лайфхаки, щоб ноги не мерзли взимку

Купуйте "правильне" взуття

Головне, про що потрібно пам’ятати — зимове взуття не повинно бути вам впритул. Занадто тісні черевики або чоботи можуть порушувати кровообіг у ногах, що призводить до швидкого замерзання кінцівок. До того ж, потрібно залишити люфт для теплих шкарпеток, або двох пар шкарпеток, які ви носитимете в холоди. Крім того, зимове взуття повинне бути з теплим прошарком з вовни або хутра, тоді ноги точно не замерзнуть.

Приділіть увагу устілкам

Якщо цього сезону не плануєте купувати нову пару взуття, варто подбати про заміну устілки у старому. Підберіть собі вовняну або хутряну устілку, тоді ноги точно не замерзнуть. Однак і тут треба пам’ятати, що всередині має залишатися простір, щоб з новою устілкою ноги не були в тісноті.

Одягайте теплі шкарпетки або колготи

Хороші вовняні шкарпетки врятують ваші ноги від холоду, навіть якщо взуття не нове. Якщо на вулиці сильний мороз, можна вдягати дві пари. Та сама історія і з теплими колготками. Можете розглянути і варіант термоносків, які допоможуть тримати ноги в теплі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як висушити взуття за 30 хвилин. Цей простий спосіб допоможе врятувати промоклу пару.