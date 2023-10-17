Завдяки спритному трюку деко очиститься за 15 хвилин: що в нього налити (відео)

Краще очищати духовку та весь посуд у ній невдовзі після приготування їжі

Одне з головних завдань під час прибирання на кухні – очищення духовки. Особливу увагу доводиться приділяти миттю листа, на якому накопичується жир і залишки їжі.

Щоб швидко і без зайвого клопоту очистити деко, зверніть увагу на незвичайний лайфхак. Ним ділиться користувач @stockedfood в TikTok.

Блогер пропонує обійтися без побутової хімії під час очищення листа духовки, а скористатися підручною альтернативою. Більше того, не доведеться болісно терти поверхню, намагаючись видалити залишки їжі, що пригоріла.

Все, що потрібно для трюку, це окріп і використаний пакетик чаю. Так, у відео спочатку деко кладуть в кухонну мийку, потім повністю заливають окропом і кладуть використаний чайний пакетик. Необхідно залишити посуд у такому вигляді на 15 хвилин. За словами автора ролика, таніни – речовини у складі чаю – "творять чудеса". Блогер показує, як легко і просто він очищає лист духовки після маленької хитрості.

Раніше "Телеграф" розповідав, що трудомістким може бути процес очищення витяжки на кухні. Однак особливі підручні засоби допоможуть повернути чистоту без зусиль та витрат.