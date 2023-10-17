Стануть як нові: як заточити ножі блендера в домашніх умовах

Цей лайфхак обов’язково стане вам у пригоді

Одним із найбільш затребуваних побутових приладів на кухні є блендер. З його допомогою можна подрібнити продукти, приготувати соуси та коктейлі. Але при частому використанні ножі блендера тупляться.

Мало того, що тупий ніж швидше рубатиме продукти, а не подрібнювати. Так ще й хоч трохи, але збільшить витрачання електроенергії.

Звичайно ж, у сервісі швидко можуть наточити ножі. Але до майстра треба ще доїхати. Та й послуга заточування явно не безкоштовна. Насправді повернути гостроту ножам блендера можна самостійно. Для цього не доведеться докладати особливих зусиль.

Для заточення ножів знадобиться кілька яєць, точніше шкаралупа. Візьміть кілька шкаралупок як від сирих, так і від варених яєць, і помістити їх в ємність для блендера. Увімкніть прилад та подрібніть вміст чаші.

В результаті такої роботи ножі блендера набудуть такої ж гостроти, як була при покупці.

Подрібнену яєчну шкаралупу не варто викидати, оскільки її можна використовувати для прання. Також "Телеграф" писав, яке застосування яєчної шкаралупи знайшли дачники.