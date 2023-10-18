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При якій температурі потрібно прати шкарпетки: багато хто не знає правильної відповіді

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
pexels.com

Залежно від рівня забруднення температура води для прання повинна змінюватися

Шкарпетки носять, як правило, з ранку до вечора, не змінюючи протягом дня. За цей час на них накопичуються бактерії та інші мікроорганізми. Тому важливо ставитися до прання цього елемента гардеробу з особливою увагою.

Залежно від того, скільки часу шкарпетки перебували на ногах і від ступеня забруднення залежить температура, за якої їх потрібно прати, пише Merkur.

Злегка забруднені сухі шкарпетки фахівці рекомендують прати при температурі 30 градусів у пральній машині. Тобто можна навіть включати делікатний режим прання та використовувати м’які миючі засоби.

Шкарпетки з міцного матеріалу можна прати порошковими засобами, застосовувати відбілювач. Але перш за все перевірте, що радить виробник щодо догляду за виробом на етикетці.

Якщо після перебування в шкарпетках присутній неприємний запах, або вони просочилися потім і мокрі, періть виріб при 40 градусах. Для сильно забруднених шкарпеток доречно використовувати цикл попереднього прання та додатковий цикл полоскання.

Якщо у власника шкарпеток грибок стопи або нігтів, для прання потрібно використовувати режим з температурою 60 градусів та використовувати гігієнічний миючий засіб. Таким чином можна впоратися з мікробами та бактеріями.

Раніше "Телеграф" розповідав, як часто потрібно прати банний рушник. Багато хто робить це набагато рідше, ніж слід.

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#Шкарпетки #Прання #Лайфхак