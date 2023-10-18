Натуральний засіб уб’є затхлий запах рушників за одне прання: і це не оцет

Впоратися зі смородом після прання рушників можна без дорогих порошків

Рушники часто залишаються вологими, через що з’являється неприємний запах, який не завжди йде після прання. Однак позбутися затхлості допоможе натуральний компонент.

Щоб рушники не смерділи та залишалися свіжими, додайте при пранні лише один інгредієнт. Про ефективний лайфхак розповідає The Sun.

Так, іноді рушники після прання смердять затхлістю, вогкістю та пліснявою. Дорогі магазинні порошки та кондиціонери для білизни не гарантують вам вирішення цієї проблеми, натомість абсолютно екологічний продукт порадує результатом. Йдеться, до речі, не про оцет.

Спробуйте додати до пральної машини кілька крапель олії чайного дерева. Завдяки простому трюку сморід піде, а рушники стануть ароматними. Весь секрет у тому, що натуральна олія має антибактеріальні властивості, це, у свою чергу, допомагає видалити бактерії, що викликають неприємний запах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися постільних клопів на домашніх рушниках. А ще ми писали, через що тканина рушників перетворюється на "колючку".