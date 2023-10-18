Чайний наліт як рукою зніме: простий лайфхак, як відмити потемнілі чашки за допомогою кефіру

Цей спосіб стане у пригоді любителям чаю

Всім шанувальникам чаю знайоме це явище, коли на чашках, особливо білих, залишається чайний наліт. Таку капость зазвичай робить саме чорний чай, хоча і від зеленого теж буває наліт. Господині часто задаються питанням, як відмити чашки від цього набридливого нальоту.

Як виявилося, є два способи, з якими допоможуть вам підручні бюджетні засоби, пише ukr.media. Перше це кефір, а друге — сода.

Чистимо чашки за допомогою кефіру

Просто налийте повні чашки кефіру та залиште на кілька годин. Молочна кислота, яка міститься в кефірі, відмінно впорається з чайним нальотом. До того ж, потім цей кефір можна спокійно випити або зробити оладки, оскільки він нешкідливий. Після кефіру чашки досить просто сполоснути у теплій воді і вони засяють чистотою.

Миємо чашки з содою

Сода — найуніверсальніший і найбюджетніший засіб у будинку. Її можна використовувати і для чищення чашок від чайного нальоту. Змішайте столову ложку соди з двома ложками оцту та обробіть цим розчином чашки та інший посуд. Залишіть на 10-15 хвилин і змийте гарячою водою. Чашки відразу блищатимуть.

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