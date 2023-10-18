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Не содою та не білизною: чим помити котячий туалет від неприємного запаху

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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З часом на лотку з’являється білий наліт
З часом на лотку з’являється білий наліт. Фото freepik.com

Лоток для котів потребує глибокого очищення

Поява в будинку кота приносить не лише радість, а й певні турботи. Насамперед його потрібно привчити до лотка. Але навіть від привчених ходити у свій туалет тварин може з’являтися неприємний запах.

Така проблема виникає через те, що деякі господарі очищають лоток лише поверхнево, не видаляючи сечовий камінь. Він проявляється у вигляді білого нальоту на стінках лотка. Сечовий камінь міцно в’їдається у пластикову поверхню та поступово починає видавати досить неприємний запах. На щастя, позбутися його можна за допомогою доступного засобу.

Видалити сечовий камінь, а разом із ним і неприємний запах допоможе кисневий відбілювач. Він розчиняє відкладення та водночас не руйнує структуру пластикового лотка.

Дві столові ложки кисневого відбілювача необхідно насипати в лоток та залити окропом. Через кілька секунд почнеться реакція та утвориться щільна піна.

Через пів години по поверхні лотка необхідно пройтися щіткою й видалити весь наліт, що відокремився від стінок. Не забудьте сполоснути котячий туалет чистою водою.

Раніше "Телеграф" ділився порадою, яка допоможе привчити кішку псувати кімнатні квіти. Для цього знадобиться лише скотч.

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#Коти #Кішки #Лайфхак