Так робили наші бабусі: ефективний спосіб очистити гриби від черв’яків за допомогою солі

Зробити цей розчин простіше простого, а результат порадує

Збираючи гриби в лісі, можна не помітити, що в них уже оселилися паразити. Як відомо, для черв’яків, комашок і личинок гриби — відмінне місце проживання, тоді як людям потрібно їх позбуватися. Пропонуємо вам використовувати один копійчаний інгредієнт, який допоможе очистити лісові гриби від шкідників.

Як виявилося, це дуже давній спосіб, яким користувалися наші бабусі, пише glavred. При цьому він зберігає свою ефективність і зараз.

Як очистити гриби від черв’яків?

Почніть з того, що ретельно огляньте принесені з лісу гриби на наявність черв’яків і очистіть ті, що помітні.

Промийте гриби холодною водою під краном, можна використовувати м’яку губку чи щітку. Це допоможе прибрати грунт, прилипле листя і хвою, а також личинки і слимаки.

Тепер у великій каструлі зробіть сильний сольовий розчин — змішайте багато солі і з водою в каструлі.

Перекладіть гриби у цей розчин і залиште на кілька годин.

Після цього знову промийте гриби під проточною водою із крана.

Все, тепер гриби готові до подальшої обробки, відварювання, сушіння чи приготування страв, залежно від виду.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за один рух очистити лісові гриби від "живності". Це простий трюк, яким користуються досвідчені грибники.