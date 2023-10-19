Навіщо кип’ятити зубні щітки: від такої користі будете у захваті

Використовуйте їх з великою користю

Виявилося, що старі зубні щітки мають свої застосування в побуті. Не варто викидати їх, адже можна подарувати їм друге життя та отримати з цього рішення багато користі.

Що потрібно зробити насамперед, так це прокип’ятити їх. Про корисне застосування старих пластикових зубних щіток пишуть на сайті cpykami.

Навіщо кип’ятити зубні щітки

Видаліть стару щетину із зубних щіток. Підігрійте воду у каструлі. Занурте пластикові зубні щітки в гарячу воду. Коли вони стануть від нагріву гнучкішими, вийміть їх із води та своїми руками надайте форму гачків.

Ці саморобні гачки можуть бути дуже корисними у домашніх справах. Ви можете закріпити їх на дверях кухонної шафи, духовки та не тільки. Ці гачки можна використовувати для зберігання кухонного приладдя, рушників та багатьох інших речей.

Це креативне, незвичайне та дуже просте рішення

Раніше ми розповідали, чому щетину на зубних щітках роблять різних кольорів. Це не якийсь там маркетинговий хід.

Також "Телеграф" писав, чи можна прати разом шкарпетки та спідню білизну. Багато хто боїться так робити.