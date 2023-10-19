Навіщо наносити на ванну піну для гоління: найгуманніший лайфхак

Усього 10 хвилин — і ваша акрилова ванна як нова

Акрилові ванни вимагають ретельного та обережного догляду. Якщо використовувати абразивні засоби та жорсткі щітки, це може призвести до пошкодження покриття, і усунення проблем потребує повноцінної реставрації.

Слід очищати акрилову ванну від жовтизни дбайливо. Це можна зробити за 10 хвилин і з двома бюджетними інгредієнтами, які працюють у комплексі. Про це пише ukr.media.

Чим і як почистити акрилову ванну

Спочатку почніть із промочування внутрішньої поверхні ванни, потім посипте звичайною харчовою содою на забруднені ділянки. Потім нанесіть на проблемні місця піну для гоління, і навіть можна трохи змішати її з содою.

Після цього залиште суміш у ванні на десять хвилин, потім просто акуратно витріть її звичайною м’якою ганчіркою або можна використовувати меламінову губку. Потім просто змийте залишки засобу, і ваша ванна набуде білого відтінку, ніби вона щойно була куплена.

Раніше ми писали, як відмити звичайну ванну без хімзасобів. Її не доведеться терти, і цей спосіб легко впорається з нальотом, що залишився від води.