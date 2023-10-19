Візьміть ці два засоби та нанесіть на ванну: ваша сантехніка стане чистою як ніколи

Лайфхак допоможе очистити акрилову ванну та не пошкодити покриття

Акрилове покриття вимагає дбайливого та акуратного відношення. Тому акрилову ванну категорично заборонено чистити засобами з абразивними частинками та побутовою хімією, у складі якої міститься хлор.

Якщо під час прибирання натерти ванну речовиною з грубими частинками або порошковим засобом для сантехніки та використовувати жорсткі щітки, покриття псується, утворюються мікротріщини. Від хлорвмісних засобів акрилове покриття жовтіє. При неправильному догляді в деяких випадках може знадобитися повноцінна реставрація або заміна ванни.

Ефективно очистити акрилову ванну допоможе або покупна хімія з м’яким складом та кремовою консистенцією, або 2 перевірені народні засоби.

Добре змочіть ванну всередині водою.

На забруднені місця нанесіть розведену в невеликій кількості теплої води харчову соду. Сода вважається м’яким абразивом і іноді її можна використовувати для очищення.

На проблемні місця слід нанести піну для гоління.

Залишіть засоби діяти на 10 хвилин, а потім протріть м’якою ганчіркою.

Потім змийте засіб.

Після такої нехитрої процедури ванна набуде білого кольору.

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