У спальні буде чудовий аромат: три незвичайні трюки (відео)

Приємний запах забезпечений без магазинних освіжувачів

Боротися з неприємним запахом у будинку можна без дорогих ароматизаторів чи спреїв для освіження повітря. Маленькі хитрощі допоможуть прибрати сморід та зберігати приміщення свіжим.

Щоб у спальні був чудовий аромат, спробуйте незвичайні лайфхаки із підручними засобами. Про це розповідає блогерка @anna_louisa_at_home в TikTok.

Так, спочатку авторка ролика змішує в ємності харчову соду та пару крапель ефірних олій. Отриману суміш наносить на матрац, залишає на 15-20 хвилин і потім очищає ручним пилососом.

Другий трюк – блогерка робить розчин із половини чайної ложки засобу для миття посуду, столової ложки харчової соди та 0,5 літра газованої води. Саморобним засобом вона освіжає узголів’я ліжка. Для цього дівчина використовує дивний прийом: обертає кришку каструлі рушником, щоб витирати поверхню.

Остання хитрість із популярного відео допоможе освіжити подушки. Спробуйте покласти під наволочки пакетики англійської солі з краплями ефірних олій, завдяки чому вироби завжди пахнутимуть.

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