Від цвілі нічого не залишиться: два підручні засоби замінять агресивну хімію

Впоратися з грибком допоможуть доступні компоненти, швидше за все, вони відразу знайдуться на вашій кухні

Через підвищену вологість у будинку може з’являтися не тільки конденсат на вікнах, а й пліснява. На щастя, вирішити проблему можна без дорогої побутової хімії.

Щоб очистити поверхні від плісняви, скористайтеся альтернативними підручними. Про ефективні лайфхаки пише Express.

Як позбутися цвілі за допомогою оцту

Так, оцет — один з найбільш ефективних і доступних способів без зайвого клопоту прибрати цвіль. Оцтова кислота перешкоджає росту грибка та ефективно вбиває бактерії у пористих поверхнях.

Щоб видалити плісняву, просто змішайте одну частину оцту й одну частину води в порожній пляшці з розпилювачем і нанесіть на уражену ділянку. Залиште місце на пару годин, результат буде блискучим.

Як видалити грибок лимонним соком

Лимонний сік не менш якісно бореться з пліснявою, завдяки антибактеріальним та антисептичним властивостям. Натуральний продукт чудово замінить токсичні побутові засоби проти грибка.

Для знищення цвілі вичавіть сік п’яти лимонів і змішайте їх у пульверизаторі з водою. Розпорошіть на постраждале місце і залиште на 10 хвилин, а потім витріть сухою тканиною, змоченою в теплій воді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що запобігти плісняві можна іншим способом. Для цього потрібно висадити в будинку кілька кімнатних рослин.