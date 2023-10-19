Від цвілі нічого не залишиться: два підручні засоби замінять агресивну хімію
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Впоратися з грибком допоможуть доступні компоненти, швидше за все, вони відразу знайдуться на вашій кухні
Через підвищену вологість у будинку може з’являтися не тільки конденсат на вікнах, а й пліснява. На щастя, вирішити проблему можна без дорогої побутової хімії.
Щоб очистити поверхні від плісняви, скористайтеся альтернативними підручними. Про ефективні лайфхаки пише Express.
Як позбутися цвілі за допомогою оцту
Так, оцет — один з найбільш ефективних і доступних способів без зайвого клопоту прибрати цвіль. Оцтова кислота перешкоджає росту грибка та ефективно вбиває бактерії у пористих поверхнях.
Щоб видалити плісняву, просто змішайте одну частину оцту й одну частину води в порожній пляшці з розпилювачем і нанесіть на уражену ділянку. Залиште місце на пару годин, результат буде блискучим.
Як видалити грибок лимонним соком
Лимонний сік не менш якісно бореться з пліснявою, завдяки антибактеріальним та антисептичним властивостям. Натуральний продукт чудово замінить токсичні побутові засоби проти грибка.
Для знищення цвілі вичавіть сік п’яти лимонів і змішайте їх у пульверизаторі з водою. Розпорошіть на постраждале місце і залиште на 10 хвилин, а потім витріть сухою тканиною, змоченою в теплій воді.
Раніше "Телеграф" розповідав, що запобігти плісняві можна іншим способом. Для цього потрібно висадити в будинку кілька кімнатних рослин.