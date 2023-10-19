Жоден тарган не проникне до будинку: від комах врятують ці рослини

Ці рослини проженуть настирливих комах із дому

Таргани — небажані гості в будь-якому будинку. Вивести цих комах дуже складно. Вважається, що в цій справі не обійтися без хімічних репелентів, але це не так. У деяких випадках на допомогу прийдуть рослини, які не дозволять комахам господарювати у вашому будинку.

Якщо таргани тільки зрідка з’являються у вашому будинку і ще не встигли утворити колонію, почати боротьбу з комахами можна з наповнення будинку рослинами, які вони не виносять.

Базилік

Свіжий базилік надасть аромату та смаку приготованій страві, а також захистить кухню від вторгнення тарганів. Вони не люблять аромат цієї рослини і намагаються бути подалі від неї. Поставте на підвіконня горщики з базиліком і будьте впевнені, що таргани не пройдуть.

М’ята

Таргани ненавидять м’яту. Рекомендується розкласти в затишних місцях свіжі або підсушені листочки м’яти, щоб відлякати тарганів.

Календула

Лікарська квітка з яскравим забарвленням – один із найгірших ворогів для тарганів. У приватному секторі можна розсадити календулу по периметру будинку. У квартирі вона може зростати на підвіконні.

Лаванда

Розставте по будинку букетики лаванди. Аромат цієї квітки не виносять багато комах, у тому числі і таргани. Також можна нарізати рослини разом із стеблами на дрібні шматочки і помістити їх у тканинні або марлеві мішечки. Розкладіть лаванду по шафах, усередині м’яких меблів, у місця тривалого зберігання продуктів, щоб відлякати тарганів від вашого будинку.

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