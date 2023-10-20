Білий наліт на посуді після миття: чому залишається і як його позбутися

Білий наліт на посуді після посудомийної машини проявляється відразу після покупки агрегату або через деякий час

При покупці посудомийної машини господиня очікує, що проблему брудного посуду буде вирішено раз і назавжди. Однак часом після миття посуду на ньому залишається білий наліт.

Причин проблеми може бути чимало. Про це інформує "Бєлновини".

Причини білого нальоту на посуді після миття у посудомийці

Ви не чистите техніку

Ви не приділяєте достатньо уваги обслуговування побутової техніки. Звичайно, посудомийна машина відмінно справляється з різноманітними забрудненнями, але також потребує регулярного догляду. Без цього вона почне функціонувати менш ефективно.

Залишки їжі

Для максимальної ефективності роботи приладу важливо завантажувати його посудом, який був попередньо очищений від залишків їжі. Тому слідкуйте за тим, щоб на посуді не залишалося залишків їжі.

Якість води

Іноді поява накипу свідчить про низьку якість води з водопроводу. Єдиним способом виправити ситуацію може бути встановлення фільтра.

Засіб

Іноді поява накипу пов’язана з надмірним використанням побутової хімії, що перевищує рекомендації та вказівки в інструкції. Тому слідкуйте за кількістю використовуваних засобів.

Раніше ми розповідали, чому не варто залишати брудний посуд надовго. Вважається, що якщо це робити, то духи вдома можуть образитись.