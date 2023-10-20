Белый налет на посуде после мытья: почему остается и как от него избавиться

Белый налет на посуде после посудомоечной машины проявляется сразу после покупки агрегата или через некоторое время

При покупке посудомоечной машины хозяйка ожидает, что проблема грязной посуды будет решена раз и навсегда. Однако порой после мытья посуды, на ней остается белый налет.

Причин проблемы может быть немало. Об этом информирует "Белновости".

Причины белого налета на посуде после мытья в посудомойке

Вы не чистите технику

Вы не уделяете достаточно внимания обслуживанию бытовой техники. Конечно, посудомоечная машина отлично справляется с разнообразными загрязнениями, но также требует регулярного ухода. Без этого она начнет функционировать менее эффективно.

Остатки пищи

Для максимальной эффективности работы прибора важно загружать его посудой, которая была предварительно очищена от остатков еды. Поэтому следите за тем, чтобы на посуде не оставалось никаких остатков пищи.

Качество воды

Иногда появление накипи свидетельствует о низком качестве воды из водопровода. Единственным способом исправить ситуацию может быть установка фильтра.

Средство

Иногда появление накипи связано с избыточным использованием бытовой химии, превышающим рекомендации и указания в инструкции. Поэтому следите за количеством используемых средств.

Ранее мы рассказывали, почему не стоит оставлять грязную посуду надолго. Считается, что если это делать, то духи дома могут обидеться.