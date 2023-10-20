Налийте в пачку з вологими серветками один засіб: ефект приємно вразить

Дію вологих серветок можна значно посилити

Вологі серветки незамінні у побуті, на природі та у поїздках. Вони рятують, коли немає можливості користуватися водою. Їх навіть використовують під час прання. Але мало хто здогадується, що серветками можна не просто очищати шкіру та протирати забруднені поверхні.

З найпростіших вологих серветок можна зробити ефективний засіб, який легко впорається з плямами на верхньому одязі та очистить м’які меблі. Достатньо додати в пачку один із двох засобів, які є практично в кожному будинку.

Якщо додати в пачку дві столові ложки міцелярної води, вийдуть чудові серветки для виведення плям із курток та пальта. Вони практично миттєво видалять сліди декоративної косметики з куртки та не залишать шансів дільницям, що залоснилися.

Якщо вам потрібні серветки для очищення м’яких меблів, додайте в упаковку вологих серветок 5-6 столових ложок засобу для чищення килимів і 2-3 столових ложок води. Таким чином ви отримаєте ідеальний засіб для швидкого прибирання, який видалить плями на диванах та кріслах й не залишить після себе слідів.

Раніше "Телеграф" ділився хитрістю, яка допоможе діставати з упаковки по одній серветці. Для цього знадобиться канцелярська гумка.