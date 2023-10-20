Довго терти не доведеться: як ідеально відмити скляні кришки від жиру

Більше не доведеться витрачати багато сил та часу, щоб відмити кришки від жиру

Ті, кому доводиться мити посуд після приготування жирних страв, чудово знають, що засіб для миття посуду не всесильний. І якщо поверхню сковороди з його допомогою відмити можна, то з кришкою виходить інакше. Тому, щоб видалити весь бруд під обідком й зробити скляну поверхню кришки кришталево чистою, слід звернутися до інших засобів.

Очистити кришки від жирного нальоту допоможе засіб, який легко змішати своїми руками. Для цього знадобиться перекис водню та харчова сода. Два ці засоби потрібно змішати до стану пасти середньої густоти. Отриману суміш необхідно нанести на брудну кришку. Насамперед обробити важкодоступні місця. Наносити засіб зручно старою зубною щіткою.

Пастою з соди та перекису водню потрібно покрити всю поверхню кришки зовні та всередині та залишити діяти на 20-30 хвилин. Після цього необхідно потерти забруднення зубною щіткою і змити засіб під проточною водою.

Завдяки такій простій суміші кришки знову будуть як нові.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом засобу, який відмиє жир із кухонної витяжки. З його допомогою ви не витрачатимете багато сил на прибирання.