Навіщо відкривати дверцята пральної машини після кожного прання: корисна звичка

Прилад прослужить довше, якщо пам’ятати про прості правила

У пральній машині може з’явитися пліснява, зазвичай вона "атакує" гумовий ущільнювач. Однак ви не дасте шансу грибку, якщо пам’ятатимете про маленький прийом після кожного запуску.

Щоб запобігти появі цвілі на ущільнювачі в пральній машині, після прання щоразу привідчиняйте дверцята. Таку пораду дає Express.

Так, звичка з відкриттям дверцят пральної машини не тільки позбавить вас від грибка всередині приладу, а забезпечить кращу циркуляцію повітря та сушіння. Однак цього може бути мало, тому дійте швидко, якщо помітили плісняву на гумовому ущільнювачі.

Волога, залишки мийних засобів і бруд можуть накопичуватися на гумовому обідку, що стає ідеальним середовищем для поширення бактерій. Щоб прибрати цвіль з ущільнювача, скористайтеся нехитрим лайфхаком: після закінчення прання нанесіть на ганчірку рівні частини уксуса і води й протріть поверхню. Після цього відкрийте дверцята, залиште в такому вигляді до повного висихання.

Крім того, рекомендується раз на місяць включати так зване порожнє прання. Для цього запустіть гарячий режим з однією склянкою оцту або спеціального засобу для чищення пральної машини.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ще можна боротися із пліснявою в будинку. Дві натуральні альтернативи спрацюють краще за агресивні хімікати.