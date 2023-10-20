Освіжувач купувати не потрібно: фантастичний трюк для приємного аромату в будинку (відео)

Можна обійтися без магазинних аромадіфузорів, а зробити ароматизатор своїми руками

У будинку може з’являтися неприємний запах, у тому числі у ванній кімнаті. Однак замість магазинних освіжувачів ви можете використати саморобну альтернативу, яка наповнить кімнати розкішним ароматом.

Незвичайним лайфхаком, який допоможе зберігати свіже повітря у приміщеннях, ділиться блогерка Elnaz Hamai в Instagram. Відео з трюком побачите наприкінці матеріалу.

Освіжувач для будинку своїми руками

Так, автор ролика спочатку змішує дві склянки харчової соди з 3/4 склянки води. У такий спосіб вийде густа паста. Потім цю суміш дівчина розкладає по формочках для кексів. Тісто поміщає в духовку на 20 хвилин при температурі близько 180 градусів.

Після цього блогерка створює ароматичні композиції із саморобними кексами. Щоб у будинку залишався розкішний запах, зверху кексів автор лайфхака наносить суміш улюблених ефірних олій. За словами дівчини, такого освіжувача має вистачити приблизно на три місяці. Інші кекси можна прибрати в герметичний контейнер.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший ароматичний лайфхак для будинку. Для виготовлення освіжувача знадобляться лише підручні засоби.