Навіщо надрізати губку для миття посуду: бабусина порада

Виявляється, можна обійтися без довгої мороки і заощадити на мийному

Під час прибирання на кухні ми часто стикаємося з проблемою миття посуду. Мало хто з нас знаходить задоволення в цьому процесі. І якщо додати до цього ще й необхідність чистити плиту, мікрохвильову піч або духову шафу після того, як накопичилася ціла гора брудного посуду, то настрій псується моментально.

Крім того, така кількість миття вимагатиме значної кількості мийного засобу, який може бути досить дорогим. Зменшити витрати мийного засобу, використовуючи звичайну губку, можна. Так робили наші бабусі, пише patrioty.

Навіщо надрізати кухонну губку

Щоразу, коли ми миємо посуд, ми стикаємося з цією проблемою: кухонна губка швидко перестає утворювати піну, і нам доводиться постійно додавати мийний засіб. Цьому легко запобігти:

Візьміть кухонну губку. По центру губки зробіть маленький розріз. Вставте всередину розрізу шматочок твердого мила.

Тепер, при митті посуду, вам не доведеться додавати мийний засіб щоразу, тому що губка буде створювати багато піни. Ефект особливо помітний при використанні мийних засобів, які зазвичай не дуже піноутворюючі.

Раніше ми писали, навіщо класти губку в мильницю. Цей трюк допоможе полегшити господарство.