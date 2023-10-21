Зубна нитка приборкає пухке волосся: що потрібно зробити

Зубна нитка врятує, якщо під рукою не виявилося засобів для укладання

Невдала зачіска не додає настрою та впевненості в собі. Особливо дратує неслухняне волосся, яке при найменшому підвищенні вологості робить голову схожою на кульбабу.

Звичайно ж при правильному догляді за волоссям і використанні спеціальних косметичних засобів, можна хоча б на якийсь час позбутися проблеми. Але деякі засоби для укладання обтяжують волосся та некомфортні у використанні. TikTok блогери придумали лайфхак із зубною ниткою, яка допомагає пригладити неслухняне волосся і надати йому гарного блиску.

Суть б’юті-лайфхаку проста: візьміть невеликий відрізок зубної нитки та, тримаючи її з двох кінців, проведіть по волоссю від коріння до середини довжини. Воскове покриття нитки при нанесенні на волосся одним махом розгладить пухнастість. Виходить ефект, як від нанесення воску для волосся чи олії.

Цей незвичайний спосіб працює не тільки з розпущеним волоссям. Зубна нитка допоможе зробити ідеальний пучок.

Зверніть увагу, що нитка має бути обов’язково вощеною та класичної товщини.

Не слід проводити нею по волоссю дуже багато разів — достатньо 1-3 рухів.

Не варто використовувати цей трюк щодня, тому що в іншому випадку можна пошкодити ниткою тонке пушкове волосся і сповільнити його зростання.

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