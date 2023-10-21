Запах старості зникне за один день: вдалий лайфхак для дому
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Безвідмовний метод упоратися з проблемою
В орендованій, нещодавно придбаній або старій квартирі можна зіткнутися з проблемою стійкого неприємного запаху вогкості та "старої людини". Позбутися амбре простим провітрюванням не виходить. Тому в таких випадках потрібно комбінувати генеральне прибирання із застосуванням спеціальних засобів.
Завдяки самостійно приготовленому розчину і ретельному прибиранню неприємного запаху в приміщенні можна позбутися буквально за один день. Ось що треба зробити.
Насамперед потрібно максимально позбутися всього мотлоху і старих речей, які можуть утримувати в собі запах вогкості. Це старі газети та журнали, одяг та інші предмети, якими ніхто не користується.
Потрібно зняти з вікон весь текстиль. Ретельно виперіть штори, тюль та фіранки.
Під час прання та прибирання влаштуйте провітрювання приміщення. В ідеалі, якщо по кімнатах погуляє протяг.
Після того, як у квартирі не залишиться старих речей, необхідно вимити всі поверхні спеціальним розчином. Приготувати його дуже просто.
Знадобиться:
- 3 літри води;
- 2 столові ложки оцту;
- 1 столова ложка рідкого господарського мила.
Потрібно змішати всі інгредієнти та отриманим розчином протерти всі можливі поверхні у приміщенні. Особливу увагу потрібно приділити меблям з дерева, тому що цей матеріал дуже добре вбирає запахи. Злегка змоченою в розчині ганчіркою потрібно протерти навіть шпалери.
Підлогу необхідно вимити водою з додаванням оцту та невеликої кількості солі.
Після всіх цих процедур від амбре не повинно залишитися і сліду.
Наповнити будинок приємним запахом можна за допомогою саморобних ароматизаторів. Раніше "Телеграф" розповідав, як із копійчаних інгредієнтів зробити ароматизатор повітря.