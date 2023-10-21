Запах старості зникне за один день: вдалий лайфхак для дому

Безвідмовний метод упоратися з проблемою

В орендованій, нещодавно придбаній або старій квартирі можна зіткнутися з проблемою стійкого неприємного запаху вогкості та "старої людини". Позбутися амбре простим провітрюванням не виходить. Тому в таких випадках потрібно комбінувати генеральне прибирання із застосуванням спеціальних засобів.

Завдяки самостійно приготовленому розчину і ретельному прибиранню неприємного запаху в приміщенні можна позбутися буквально за один день. Ось що треба зробити.

Насамперед потрібно максимально позбутися всього мотлоху і старих речей, які можуть утримувати в собі запах вогкості. Це старі газети та журнали, одяг та інші предмети, якими ніхто не користується.

Потрібно зняти з вікон весь текстиль. Ретельно виперіть штори, тюль та фіранки.

Під час прання та прибирання влаштуйте провітрювання приміщення. В ідеалі, якщо по кімнатах погуляє протяг.

Після того, як у квартирі не залишиться старих речей, необхідно вимити всі поверхні спеціальним розчином. Приготувати його дуже просто.

Знадобиться:

3 літри води;

2 столові ложки оцту;

1 столова ложка рідкого господарського мила.

Потрібно змішати всі інгредієнти та отриманим розчином протерти всі можливі поверхні у приміщенні. Особливу увагу потрібно приділити меблям з дерева, тому що цей матеріал дуже добре вбирає запахи. Злегка змоченою в розчині ганчіркою потрібно протерти навіть шпалери.

Підлогу необхідно вимити водою з додаванням оцту та невеликої кількості солі.

Після всіх цих процедур від амбре не повинно залишитися і сліду.

Наповнити будинок приємним запахом можна за допомогою саморобних ароматизаторів. Раніше "Телеграф" розповідав, як із копійчаних інгредієнтів зробити ароматизатор повітря.