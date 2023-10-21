Буде тепло навіть у люті морози: три способи, як утеплити ноги на зиму

Ці поради допоможуть тримати ноги в теплі навіть у люті морози

У холодний сезон дуже важливо тримати ноги у теплі. Адже саме замерзлі та промоклі ноги часто приводять до застуди в осінньо-зимовий період. Сьогодні ми розповімо, як зробити зимове взуття зручним і теплим, щоб ноги не мерзли навіть у найлютіші морози.

Є три прості правила, щоб тримати ноги в теплі — це гарне якісне взуття, зручні нові устілки та теплі шкарпетки, пише meta.ua. Беріть собі на озброєння ці прості правила і поради.

Хороше взуття

Купуючи нові черевики або чоботи на зиму, завжди звертайте увагу на важливі нюанси. А саме — взуття має бути з хутряним або вовняним прошарком, і при цьому бути злегка завеликим. Всередині черевиків повинен залишатися повітряний простір, який і утримуватиме тепло. Підбирайте взуття з якісного матеріалу та шукайте перевірених виробників.

Нові устілки

Якщо немає можливості купити нову пару гарного якісного взуття на зиму, скористайтесь теплими новими устілками. Вибирайте хутряні або вовняні устілки, але не забувайте залишати всередині взуття місце для повітряного прошарку.

Теплі шкарпетки

Вибираючи теплі шкарпетки до зимового взуття, пам’ятайте, що вашими ногами має бути комфортно і просторо, щоб нічого не тиснуло, не тягнуло і не натирало. Можна розглянути варіант носіння двох пар шкарпеток тонше або однієї пари, але грубої.

Раніше "Телеграф" розповідав про три прості способи висушити взуття у холодний період. І пам’ятайте, чого не потрібно робити із взуттям.