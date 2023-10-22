Тільки приманюєте тарганів: сім частих помилок, які роблять майже всі

Збереження порядку може бути недостатньо

Не допускати скупчення посуду, щільно зберігати продукти та регулярно проводити прибирання — все це може захистити від тарганів, але цього недостатньо. Деякі поширені помилки, які приваблюють тарганів до вашого будинку, роблять майже всі люди.

Експерти кажуть, що таргани зазвичай шукають три основні речі: їжу, воду та темне місце з тишею та спокоєм. Свої поради щодо протидії цим комахам фахівці дали порталу BestLife.

Що приваблює тарганів у квартирі – головні фактори

Рушники після душу

Тарганам, щоб вижити, потрібна вода. Такі предмети, як вологі килимки для ванної, мокрі рушники та стоси білизни можуть стати для них одночасно джерелом води та місцем, де можна сховатися. Важливо забезпечити, щоб приміщення, де є підвищена вологість, були добре провітрювані. Обов’язково звільніть кошики для білизни або повісьте її сушитися. Залишати вологу білизну купою на підлозі – це приманка для тарганів.

Сміття у ванній

На перший погляд, сміття у ванній може здатися не таким привабливим для таргана, як наповнене залишками їжі відро для сміття на кухні. Але, на думку експертів, легкий доступ до води та їжі у ванній кімнаті робить це ідеальним місцем для їхнього життя.

Протікання труб

Переконайтеся, що у вас немає протікання крана або інших сантехнічних з’єднань. Крім того, щілини між стінами та водопроводом можуть стати розсадником тарганів.

Тріщини та зазори із зовнішнього боку

Таргани можуть проникнути у ваш будинок не тільки через щілини навколо труб, але й будь-які незакриті тріщини та щілини у стінах, вікнах та дверях. Навіть невеликі отвори, наприклад, навколо газової труби, допоможуть тарганам у пошуках притулку та тепла.

Корм для домашніх тварин

Залишати корм для свійських тварин або миску з водою на ніч — поширена помилка, яка приваблює тарганів у оселі. Зберігайте їжу для домашнього улюбленця у щільно закритих контейнерах і прибирайте її, коли він поїсть.

Безладдя вдома

Оскільки таргани віддають перевагу темним і затишним місцям, дуже важливо навести лад у тих із них, які можуть служити укриттям для комах. Розберіть завали старих речей, особливо якщо там є картон.

Повторне зараження

Будь-які сліди попереднього вторгнення комах мають бути повністю усунуті. Зазвичай таргани потрапляють у приміщення з предметів, заражених в іншому місці, або приходять від сусідів.

Раніше ми розповідали, як вивести тарганів із дому завдяки простому засобу. Просто нагодуйте їх цією сумішшю.