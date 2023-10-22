Для чого потрібні заклепки на шкіряному ремені: про приховану функцію цих елементів мало хто знає

Малопомітний елемент під пряжкою відіграє важливу роль

Ремені для штанів та спідниць не лише допомагають підігнати одяг по фігурі, але й стають стильним елементом образу. Цей аксесуар можна знайти практично у кожному гардеробі. Але мало хто замислюється над тим, для чого потрібні заклепки (або кілька) прямо під пряжкою ременя і як їх можна правильно використовувати.

Зверніть увагу, чи є на вашому ремені цей корисний елемент. Заклепка повинна бути трохи нижче декоративної пряжки ременя. Якщо вона там є, то вам дуже пощастило. Завдяки цьому елементу можна легко вкоротити ремінь та підігнати його під свої потреби, не роблячи на ньому непривабливих дірок.

Все, що вам потрібно зробити, це виміряти довжину, яка вас влаштує, і дістати невелику викрутку. Відкрутивши заклепку, витягніть ремінь із пряжки та відріжте ножицями шматочок шкіри, щоб отримати потрібну довжину. Таким чином ви швидко перетворите надто довгий ремінь на аксесуар з потрібною вам довжиною. Коли ви закінчите, знову закріпіть пряжку за допомогою заклепки.

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