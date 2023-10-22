Якщо настане блекаут: як заряджати телефон без електрики, корисні поради

Декілька корисних порад допоможуть завжди залишатися на зв’язку

Попереду на українців чекає зима, яка може знову пройти з відключеннями світла, а тому заздалегідь варто запасатися лайфхаками, в тому числі й з телефоном, щоб залишатися завжди на зв’язку. "Телеграф" розповідає, як можна зарядити пристрій за умов відсутності електроенергії.

Є кілька способів, щоб зарядити у свій телефон, коли електрику відключають на довгий час. Один із них — стандартний варіант із зарядкою пристрою через повербанк. Також до цього списку лайфхаків входять:

Заряд від ноутбука

Ноутбук можна використовувати як зарядку для вашого телефону. Для цього потрібно, щоб він сам був зарядженим. На телефоні одночасно потрібно включити режим економного енергоспоживання.

Заряд в автомобілі

Зарядний пристрій, який підключається до автомобіля (у багатьох нових автомобілях є USB-порти), знадобиться для того, щоб хоч трохи додати зарядки на свій смартфон.

Повербанк із сонячною батареєю

Це досить корисна річ за умов відключення електроенергії. Можна придбати такі повербанки, в які вбудовані USB-порти. Вони дозволяють заряджати телефони та інші пристрої.

Так, десять годин перебування на сонці можуть забезпечити 48 годин освітлення. Акумулятор місткістю 4000 мАг за допомогою такого способу можна буде зарядити півтора-два рази.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зарядити телефон буквально за 10 хвилин. Є кілька хитрощів.