Чим можна і не можна мити підлогу: названі засоби, які підходять для різних видів покриття

Ці лайфхаки знадобляться навіть досвідченим господаркам

Усі люблять, коли вдома чисто та прибрано, але, якщо чесно, далеко не всі люблять прибирання. Однак, підтримання чистоти в домі, зокрема, миття підлоги – невід’ємна частина нашого життя. Тому краще знати, як це робити правильно.

Як виявилося, є спеціальні правила, як мити підлогу залежно від виду покриття, пише apostrophe.ua. Дізнайтеся, як правильно мити лінолеум, ламінат чи плитку.

Підлога з лінолеуму

Якщо у вас вдома підлога застелена лінолеумом, то для її прибирання досить просто пройтися вологою ганчіркою без особливих засобів. Якщо хочете надовго зберегти презентабельний вигляд лінолеуму, то раз на місяць можна обробляти такі підлоги поліролем.

Підлога з ламінату або паркету

Якщо у вашій квартирі ламінатна або паркетна підлога, то запам’ятайте, що її не можна мити гарячою водою. Через занадто гарячу воду і сильні хімічні засоби таке покриття швидко втратить презентабельний вигляд і його доведеться змінювати. Також варто відмовитись від мильних розчинів. Теплої води для миття паркету або ламінату буде цілком достатньо.

Підлога з керамічної плитки

Керамічну плитку легко відмити теплою водою без сильних хімікатів. Щоб плитка блищала від чистоти, можете іноді використовувати оцет, який потрібно розбавити у воді.

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