Раковина засяє від чистоти: достатньо зробити 5 кроків

Корисні поради, як домогтися бездоганної чистоти раковини

Раковина у ванній кімнаті є одним з найбільш часто використовуваних місць у будинку і потребує регулярного очищення від бактерій та бруду. На щастя, раковину легко очистити за допомогою засобів, що знаходяться під рукою, і всього за кілька хвилин.

В ідеалі чистити раковину у ванній необхідно щодня, витираючи залишки зубної пасти, мильної піни та бруду м’якою тканиною або серветкою, що дезінфікує. Один раз на тиждень необхідно проводити ретельне очищення раковини, включаючи миття фурнітури, пише Thespruce.

Як почистити раковину у ванній

Заберіть якомога більше предметів з поверхні раковини, щоб полегшити прибирання. Злегка розпорошіть дезінфікуючий спрей або використовуйте серветку, що дезінфікує, щоб продезінфікувати поверхню. Наберіть в раковину трохи теплої води та додайте рідкий універсальний засіб для чищення. Вмочіть у розчин губку або тканину з мікрофібри й протріть всю поверхню раковини, а також стільницю навколо неї. Очистить кран губкою. Використовуйте зубну щітку з м’якою щетиною, змочену в мильній суміші, щоб дістатися важкодоступних місць. Злийте мильну воду і висипте в слив одну склянку харчової соди, а потім налийте склянку білого оцту. Зачекайте 5 хвилин, а потім вилийте гарячу воду (з чайника) у каналізацію. Промийте раковину чистою водою і протріть сухою ганчіркою. Використовуйте безворсовий рушник з мікрофібри, щоб висушити раковину, фурнітуру та стільницю.

Як зберігати раковину чистою

Промивайте раковину та витирайте її м’якою тканиною після кожного використання.

Щодня проводьте швидке очищення, щоб запобігти накопиченню мильної піни та бруду.

Слідкуйте за тим, щоб злив добре працював і щоб вода не застоювалася у раковині.

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